اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا و”قسد” قرب منطقة عون الدادات شرق حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين فصائل “الجيش الوطني” الموالية لتركيا من جهة، و”قسد” من جهة أخرى، قرب منطقة معبر عون الدادات شرق حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 14 آب/أغسطس، اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من طرف، ومجلس منبج العسكري من طرف آخر، وذلك على محور محسنلي بريف منبج شمال شرق حلب، تزامنا مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية.