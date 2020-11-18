اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الكردية على محاور ريف حلب الشرقي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات متقطعة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محور حزوان غرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أمس، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدفت بالقذائف مناطق في قرية كالوته التابعة لناحية شيراوا بمنطقة عفرين.

ورصد المرصد السوري، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية، على مناطق في قرية البيلونية الخاضعة لسيطرة القوات الكردية بريف حلب الشمالي، ما أدى لأضرار مادية.