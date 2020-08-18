 اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات مجلس منبج العسكري في ريف حلب الشرقي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري من جهة أخرى، على محاور قريتي الياشلي والدندنية في ريف منبج، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر اليوم، اشتباكات على محور قراطة بريف جرابلس شمال شرق حلب، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات “مجلس الباب العسكري”، ترافقت مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والقذائف، دون ورود معلومات عن إصابات.

وكان المرصد السوري رصد، في 15 آب/أغسطس، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، ومجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد” قرب قرية على محاور قريتي أم عدسة والفارات في ريف منبج شرق محافظة حلب.