اشتباكات بين الفصائل الموالية للحكومة التركية وقوات سوريا الديمقراطية غربي مدينة تل أبيض

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات على محاور قرية قز علي الواقعة بريف مدينة تل أبيض الغربي، شمالي الرقة، بين الفصائل الموالية للحكومة التركية من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، ترافقت مع استهدافات متبادلة بين الجانبين، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها طال صوامع قزعلي وقرية سارونج بريف تل أبيض الغربي، في القسم الشمالي من محافظة الرقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور قرية سارونج بريف تل أبيض الغربي، تزامناً مع هجوم للفصائل الموالية لتركيا على مواقع قوات النظام في القرية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.