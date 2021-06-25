اشتباكات بين الفصائل وقوات النظام جنوبي إدلب والأخيرة تعاود استهداف أماكن النقاط التركية في المنطقة

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محور كفروما بريف إدلب الجنوبي، في محاولة تسلل من قبل الأول على مناطق الأخير، وسط معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل قصفت قوات النظام صباح اليوم الجمعة، محيط قرية قميناس شرقي إدلب، حيث تتواجد نقطة عسكرية تركية هناك، كما استهدفت بشكل مكثف الفطيرة وفليفل وبينين جنوبي إدلب، ولا معلومات عن إصابات.

وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى أن قوات النظام استهدفت بالمدفعية الثقيلة، نقطتين للقوات التركية في كل من قرية مجازر ومحيط سراقب بريف إدلب، حيث سقطت القذائف قرب تجمع لعربات عسكرية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت قوات النظام قد قصفت بالمدفعية مدينة أريحا بريف إدلب، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح.

كما جددت قوات النظام قصفها البري على قرى سهل الغاب بأكثر من 60 قذيفة، حيث سقطت قذائف صاروخية على قرى خربة الناقوس والقاهرة والزيارة و محيط قرية زيزون.