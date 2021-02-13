اشتباكات بين الفصائل وقوات النظام شرقي إدلب والأخيرة تجدد القصف على سهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، اشتباكات بين الفصائل من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، على محور مجارز في ريف إدلب الشرقي، في محاولة تقدم للأخير في المنطقة، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما قصفت قوات النظام مناطق في جبل الزاوية وسهل الغاب.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل عنصرين من قوات النظام في الاستهدافات وعمليات القنص المتبادلة في ريف اللاذقية الشمالي، حيث قتل عنصر برصاص الفصائل على محور كلز بجبل التركمان، وقتل آخر على محور كبانة بجبل الأكراد، بينما أصيب عنصر في الفصائل جراء استهداف سيارته بطائرة مسيرة “انتحارية”، ورصد المرصد السوري، بعد منتصف الخميس-الجمعة وصباح اليوم، قصفًا مدفعيًا استهدف مواقع في الفطيرة ومحيط كنصفرة وسفوهن بينين والرويحة وكدورة ومجدليا وسان بريف إدلب، وقرى العنكاوي وقليدين ومحيط قسطون بسهل الغاب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.