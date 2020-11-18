اشتباكات بين الفصائل وقوات النظام ضمن سهل الغاب والأخيرة تجدد قصفها على جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات على محور خربة الناقوس بسهل الغاب شمال غربي حماة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، وذلك في محاولة تسلل نفذها الأول بعد منتصف الليل، ترافقت مع استهدافات متبادلة، على صعيد متصل قصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام البرية، استهدفت من خلاله بلدة البارة ومناطق أُخرى من جبل الزاوية جنوبي إدلب، تزامنا مع ذلك، اندلعت اشتباكات متقطعة بين الفصائل المقاتلة والجهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أُخرى على محور قرية فليفل في جبل الزاوية، وسط قصف صاروخي متبادل بين الطرفين على محاور القتال، وتحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.