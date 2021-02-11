اشتباكات بين الفصائل وقوات النظام غربي حلب.. والأخيرة تجدد قصفها الصاروخي على جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبيل منتصف ليل أمس، اشتباكات عنيفة شهدتها محاور التماس بريف حلب الغربي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، ترافقت مع استهدافات متبادلة بين الجانبين، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، على صعيد متصل قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل مناطق في كنصفرة والفطيرة فليفل وبينين وأطراف البارة والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري وثق أمس استشهاد مواطنة، متأثرة بجراح، أصيبت بها جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مناطق في بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي مساء الثلاثاء، على صعيد متصل قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، أماكن في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة وفليفل والرويحة وبينين جنوبي إدلب، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.