اشتباكات بين الفصائل وقوات النظام غربي حلب والأخير تواصل قصفها البري على ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، اشتباكات على محور تقاد وكفرتعال بريف حلب الغربي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل وهيئة تحرير الشام من جانب آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على ريف إدلب الجنوبي، مستهدفة مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وكفرعويد وبينين والرويحة وفليفل وبليون.

وكانت الفصائل العاملة في سهل الغاب، استهدفت يوم أمس الثلاثاء، بالقذائف الصاروخية تجمعات قوات النظام في قرية البحصة شمال غرب حماة، ما أدى إلى إصابة عدد من العناصر.

على صعيد متصل، جددت قوات النظام قصفها بالمدفعية الثقيلة على بلدة كنصفرة ومحيطها في جبل الزاوية، دون ورود أنباء عن إصابات.

ونشبت عدة حرائق في تلال كبانة بمنطقة جبل الأكراد شمال اللاذقية إثر استهداف مواقع الفصائل بالرشاشات الثقيلة.