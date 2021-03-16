اشتباكات بين الفصائل وقوات النظام في سهل الغاب والأخيرة تجدد القصف الصاروخي على جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء وفجر اليوم، اشتباكات بين الفصائل من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، على محور العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، في هجوم للأخير على مواقع الأول، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، حيث تمكنت الفصائل من صد الهجوم وسط معلومات عن خسائر بشرية بين الجانبين، على صعيد متصل تعرضت أماكن في البارة وسفوهن والفطيرة وكنصفرة وبينين وفليفل بريف إدلب الجنوبي، لقصف صاروخي من قبل قوات النظام، ولا معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى أن قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة منطقة جبل الشيخ بركات ومحيط دارة عزة بريف حلب الغربي، بينما استهدفت الفصائل تجمعات قوات النظام في المنطقة، تزامنًا مع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة على محور الفوج 46 في المنطقة ذاتها.

واستهدفت الفصائل بالمدفعية مقرًا لقوات النظام والميليشيات الموالية لروسيا في محيط بلدة كفرنبل بريف إدلب، ما أدى إلى تدمير المبنى، وسط معلومات عن وقوع قتلى وجرحى.

واستهدفت الفصائل بالمدفعية تجمعات قوات النظام على محور جبل الأكراد بريف اللاذقية، في حين ردت قوات النظام بقصف جبل الأكراد ومناطق في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.