اشتباكات بين الفصائل وقوات النظام في سهل الغاب والأخيرة تعاود القصف البري على جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، اشتباكات على محور العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، بين الفصائل من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، في محاولة تقدم للأخير في المنطقة، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، حيث تمكنت الفصائل من صد الهجوم، وسط معلومات عن خسائر بشرية بين الطرفين، على صعيد متصل، قصفت قوات النظام أماكن في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة والرويحة وبينين وفليفل ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل على مواقع لقوات النظام في حنتوتين ومواقع أخرى ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، في حين جددت قوات النظام قصفها البري على أماكن في كنصفرة وبينين والفطيرة وفليفل وأطراف البارة في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية.