المرصد السوري لحقوق الانسان


اشتباكات بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا على محاور التماس شمالي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، اشتباكات بين فصائل “الجيش الوطني” الموالية لأنقرة من جهة، والقوات الكردية المنتشرة بريف حلب الشمالي من جهة أخرى، وذلك على محور مرعناز، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، دون أن ترد معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري أمس الأربعاء، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالمدفعية الثقيلة، قريتي أبين وكعشتار التابعتين لناحية شيراوا بريف عفرين، وقرية طاطمرش ومحيط تل رفعت، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

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