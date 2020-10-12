اشتباكات بين فصائل “الجيش الوطني” وقوات “مجلس منبج العسكري” على المحاور الغربية لمدينة منبج شمال شرق حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات متقطعة اندلعت بين قوات “مجلس منبج العسكري” من جهة، وفصائل “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة من جهة أُخرى، قرب قرية البوغاز غربي مدينة منبج شمال شرق حلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات مجلس منبج العسكري من جهة، والفصائل الموالية لأنقرة من جهة أُخرى، فجر اليوم، بعد بعد عملية تسلل نفذتها عناصر الأخيرة على مواقع الأولى في محوري عرب حسن والجات عند نهر الساجور في الريف الشمالي لمدينة منبج شمال شرق حلب، حيث دارت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين الطرفين استمرت لعدة ساعات متواصلة، انتهت بانسحاب عناصر الفصائل الموالية لأنقرة من المواقع التي تسللت إليها، وسط قصف مدفعي تركي على نقاط مجلس منبج العسكري في المنطقة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.