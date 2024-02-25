اشتباكات بين “قسد” وقوات النظام في بلدة بريف دير الزور 

محافظة دير الزور: اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات النظام من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، قرب نقاط نهر الفرات في بلدة الكسرة شرقي دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن نقاط عسكرية تابعة لقوات النظام متواجدة على ضفة نهر الفرات استهدفت نقاط ومواقع تمركز قوات سوريا الديمقراطية في بلدتي ذيبان والطيانة بريف دير الزور الشرقي، وعلى إثر ذلك شهدت المنطقة استنفاراً لقوات سوريا الديمقراطية تزامناً مع ورود معلومات تفيد بالتجهيز لهجوم على عدة بلدات في ريف دير الزور الشرقي، فيما سيّرت قوات ” التحالف الدولي” دورية باتجاه بلدة هجين لرصد التحركات في المنطقة.