اشتباكات بين قوات مجلس منبج العسكري والفصائل الموالية لأنقرة بريف منبج

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات عنيفة على محور الصيادة بريف منبج، مساء اليوم الأربعاء، بين قوات مجلس منبج العسكري من جهة، والفصائل الموالية لأنقرة من جهة أخرى، ترافقت مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

المرصد السوري أشار في 17 الشهر الجاري، إلى أن محاور التماس بين قوات “مجلس منبج العسكري” من جانب، والقوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” الموالية لأنقرة، على طول ما يعرف بخط “الساجور” بريف منبج شمال شرقي حلب، تشهد تصعيداً كبيراً بين الجانبين على مدار الأسبوعين الفائتين خلف قتلى وجرحى، هذا التصعيد الذي يكون في غالب المرات من قبل الجانب التركي والفصائل التابعة لها يتمثل بعمليات قصف صاروخي مكثف بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، تترافق مع استهدافات واشتباكات يومية بين الجانبين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وفي هذا السياق، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل اثنين من قوات مجلس منبج العسكري بقصف واشتباكات مع الفصائل الموالية لأنقرة في ريف منبج، كما قصفت القوات التركية المنطقة بأكثر 25 قذيفة صاروخية وذلك بعد منتصف الليل وفجر اليوم، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الفصائل على خلفية الاستهدافات المتبادلة.