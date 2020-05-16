اشتباكات بين مقاتلين من تل رفعت والمكتب الأمني في معبر “باب السلامة” الحدودي مع تركيا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين مقاتلين ينحدرون من مدينة تل رفعت، وبين المكتب الأمني في معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا في مدينة اعزاز شمال حلب، دون معرفة أسباب الاقتتال، حيث يشهد المعبر لليوم الثاني على التوالي اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، اشتباكات بالاسلحة الرشاشة بين الفصائل الموالية لتركيا قرب معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، حيث دارت الاشتباكات بين لواء الفتح من جهة، وقوات الطوارئ التابعة للجبهة الشامية من جهة أخرى، تزامنا مع استنفار للفصائل هناك.