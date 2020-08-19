اشتباكات تودي بحياة شاب شمال إدلب قرب الحدود مع لواء إسكندرون

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قتل شاب جراء اشتباكات جرت في بلدة دير حسان شمال إدلب، بعد شجار مع مجموعة شبان داخل مدينة الملاهي في البلدة.

وفي سياق ذلك، طوقت القوى الأمنية المكان، وانتشرت عناصرها بحثا عن القاتلين.

وكان المرصد السوري رصد، في 14 آب/أغسطس، اغتال مسلحون مجهولون يستقلون سيارة، مواطنا يعمل سائق سيارة أجرة، على الطريق الواصل بين قريتي قيماس والكستن شرق جسر الشغور.

وكانت جريمة قتل مروعة وقعت في مدينة سلقين شمال غرب إدلب أيضا، راح ضحيتها 3 أشخاص بينهم امرأة.

ووفقا لمصادر أهلية فإن أحد أفراد العائلة عزم على قتلهم إثر مشاكل عائلية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، منذ 26 نيسان/أبريل 2018 تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، إلى 662 هم: مقاتل من الحزب الإسلامي التركستاني وزوجة قيادي أوزبكي وطفل آخر كان برفقتها، والنائب العام ضمن “وزارة العدل” التابعة لما يعرف بـ”حكومة الإنقاذ”، إضافة إلى 192 مدنيا بينهم 23 طفلاً و19 مواطنة، اغتيلوا من خلال تفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم إلقاء الجثث في مناطق منعزلة، و387 عنصراً ومقاتلاً من الجنسية السورية ينتمون إلى “هيئة تحرير الشام” و”فيلق الشام” و”حركة أحرار الشام الإسلامية” و”جيش العزة” وفصائل أخرى عاملة في إدلب، و70 مقاتلاً من جنسيات صومالية وأوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية وتركية، اغتيلوا بالطرق ذاتها. كذلك، تسببت محاولات الاغتيال في إصابة عشرات الأشخاص بجراح متفاوتة الخطورة.