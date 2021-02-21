اشتباكات داخلية بين العناصر ضمن معسكر لفرقة “السلطان مُراد” قرب الحدود السورية – التركية شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، باندلاع اشتباكات داخلية بين عناصر فرقة “السلطان مُراد” ضمن أحد معسكرات الفرقة في منطقة الراعي الحدودية مع تركيا شمالي حلب، مما أدى لإصابة أحد العناصر بجراح خطرة، دون معرفة أسباب ودوافع الاشتباكات.

المرصد السوري أشار أمس الأول إلى أن انفجار دوى داخل معسكر تل الهوى التابع لفصيل “السلطان مراد” الموالي لتركيا بريف بلدة الراعي شمالي حلب، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة عناصر آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة أولية،ووفقًا لمصادر عسكرية، فإن سبب الانفجار لا يزال مجهولًا حتى الآن، فيما تحدثت مصادر أخرى عن تفجير انتحاري نفسه داخل المقر الذي يتواجد فيه الضابط.