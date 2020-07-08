اشتباكات على محاور انتشار القوات الكردية وقوات النظام شمال شرق حلب 

رصد المرصد السوري، مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات النظام و القوات الكردية من جهة أخرى، على محاور بلدات فيخة حمدان والطميشة والبوحامد في مناطق انتشار القوات الكردية شرق مدينة الباب بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، في 28 حزيران الفائت، قرى مرعناز ومالكية وشوارغة وعلقمية في ناحية شران بريف عفرين في مناطق انتشار القوات الكردية هناك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.