اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور بريف حلب

اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور بريف حلب

اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات النظام من جهة وغرفة عمليات “الفتح المبين” من جهة أخرى على محور قبتان الجبل بريف حلب الغربي، إثر محاولة تسلل نفذتها قوات الأخيرة فيما لم يتمكن عناصرها من التسلل وانسحبوا دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

ووثق نشطاء المرصد السوري أمس مقتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي.

واستهدفت الفصائل بقذائف الهاون مواقع لقوات النظام على محور قرية الملاجة بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.