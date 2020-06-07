اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لأنقرة والقوات الكردية على محاور مارع بريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دارت اشتباكات عنيفة فجر اليوم الأحد على محاور جنوب وغرب مدينة مارع بريف حلب الشمالي، الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية المنشرة في المنطقة من جهة أخرى، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين

وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات، قصفا مدفعيا نفذه الجيش التركي، استهدف قرية حربل التابعة لمنطقة الشهباء ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع مجهولة في أجواء المنطقة.

يأتي ذلك بعد أسبوع من الهدوء الحذر شهدته المنطقة، حيث كانت القوات التركية قصفت في 31 أيار الفائت، مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن القصف التركي طال محيط تل رفعت والشيخ عيسى شمالي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.