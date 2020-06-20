اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على محاور الشيخ عيسى جنوب مدينة مارع شمال حلب، إثر محاولة تسلل نفذتها الأخيرة على نقاط الفصائل الموالية لتركيا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، هجوما مسلحا نفذته قوات كردية على نقطة عسكرية في قرية باصوفان بريف عفرين، تابعة لفصيل “فيلق الشام” المقرب من تركيا، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر من الفيلق، عقب ذلك قامت القوات الكردية بتفخيخ الجثث، وعند قدوم تعزيزات للفصيل ومحاولته سحب الجثث، قتل 4 آخرين جراء انفجار الجثث المفخخة.