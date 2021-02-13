اشتباكات عنيفة بين “جيش الإسلام” و”الجبهة الشامية” وسط مدينة عفرين شمال غربي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجموعات تابعة لفصيل “جيش الإسلام” من جهة، و”الجبهة الشامية” من جهة أُخرى عند دوار “كاوا الحداد” وسط مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل عملية “غصن الزيتون” في ريف حلب الشمالي الغربي، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن طرفي الاقتتال يستخدمان أسلحة ثقيلة وسط الأحياء السكنية، تزامنًا مع وصول تعزيزات عسكرية لطرفي القتال إلى المدينة، ولم تعرف أسباب ودوافع الاقتتال حتى اللحظة.