اشتباكات عنيفة بين فصيلي “أحرار الشرقية” و “الجبهة الشامية” في تل أبيض شمالي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات عنيفة اندلعت بين فصيلي “أحرار الشرقية” من جهة، و”الجبهة الشامية” من جهة أُخرى في مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، شمالي الرقة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات سببها عدم توقف عناصر “الجبهة الشامية” على حاجز لـ”أحرار الشرقية” يقع على طريق صوامع شركاك، مما أدى لوقوع اشتباك مسلح بين الطرفين، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على وقع تصاعد الاقتتالات المسلحة بين الفصائل الموالية لأنقرة في الآونة الأخيرة، في مدينة رأس العين (سري كانييه) الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، شمالي غربي الحسكة.