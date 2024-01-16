اشتباكات عنيفة بين “قسد” ومسلحين محليين شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: شن مسلحون محليون هجوما بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة استهدفوا من خلاله نقاط قوات سوريا الديمقراطية المحاذية لنهر الفرات في بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، دون ورود معلومات خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في 10 كانون الثاني الجاري إلى أن مسلحين محليين نفذوا عملية تسلل لمواقع عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، في حين اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين في حي الموح ببلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي.