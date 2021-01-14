اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل على محاور سهل الغاب غربي حماة وسط قصف صاروخي متبادل بين الطرفين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات عنيفة اندلعت مساء اليوم، بين قوات النظام من جهة، وعناصر “جيش النصر” وغرفة عمليات “الفتح المبين” من جهة أُخرى، إثر محاولة تسلل لقوات النظام على محور العنكاوي في سهل الغاب غربي حماة، وسط قصف صاروخي متبادل بين الطرفين، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري في وقت سابق من اليوم إلى أن قوات النظام قصفت مناطق في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى استشهاد مواطنة وزوجها وسقوط جرحى آخرين، ورصد المرصد السوري قبل ساعات، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق متفرقة من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، على صعيد متصل استهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية مواقع لقوات النظام في بلدة جورين غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل 3 عناصر وإصابة 7 آخرين من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، جراء استهداف تجمعاتهم في معسكر الزيتون شمالي قرية حزارين بريف إدلب، بصواريخ محلية الصنع أطلقها فصيل أنصار التوحيد الجهادي.

ووثّق المرصد السوري مقتل ضابط برتبة ملازم من قوات النظام جراء استهداف الفصائل تجمعاتهم العسكرية في محيط قرية جوباس بريف إدلب.