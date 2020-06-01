اشتباكات في ريف منبج.. وقصف واستهدافات في مواقع “قسد” في أرياف الحسكة والرقة ومنبج

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، ومجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد” من جهة أخرى، على محاور قريتي الياشلي وأم عدسة شمال غرب مدينة منبج.

على صعيد متصل، قصفت الفصائل الموالية لتركيا قرية عبوش شمال تل تمر بقذائف المدفعية والهاون، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت الفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في قرية عين التينة قصفت قرية جهبل الواقعة شرق بلدة عين عيسى بـ6 قذائف مدفعية، حيث تنتشر قوات النظام و”قسد”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري رصد، صباح اليوم، قصفا متبادلا بين الفصائل الموالية لتركيا من طرف، وقوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام من طرف آخر، حيث قصفت الأولى قرية كوبرلك غرب تل أبيض، بينما ردت الثانية بقصف مماثل.