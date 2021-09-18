اشتباكات متبادلة بين “قسد” والقوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور ريف تل تمر بالحسكة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تبادلًا للقصف بالأسلحة الثقيلة وراجمات الصواريخ، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها، على محاور ريف تل تمر بريف الحسكة، حيث تركز القصف التركي على الدردارة، فيما ردت “قسد” على مصادر إطلاق النيران، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، اليوم، استمرار التصعيد من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سورية، حيث تواصل القصف البري المكثف من قبل الأتراك والفصائل على قرية الدردارة بريف تل تمر، شمالي الحسكة، وطالت بعض القذائف مدرسة القرية ما أدى لأضرار مادية فيها، كما طالت قذائف أخرى مناطق على مقرب من طريق الـ M4، دون معلومات عن خسائر بشرية.

المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفًا مصدره القواعد العسكرية التركية وتجمعات الفصائل الموالية لها، على قرية الدردارة، المناطق القريبة من طريق “m4” في ريف تل تمر بريف الحسكة، حيث استهدف القصف البري منازل المدنيين في المنطقة.