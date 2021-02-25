اشتباكات متبادلة على محاور ريف إدلب.. وقوات النظام تقصف قرى جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات متقطعة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين الفصائل من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على محور قرية الرويحة بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، تمركزات الفصائل في محيط البارة وعدة مواقع في جبل الزاوية بريف إدلب، ومحاور سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد أمس، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والقذائف، بين قوات النظام من جهة والفصائل من جهة أخرى، تركزت على محور العمقية بسهل الغاب شمال غربي حماة، ومناطق في البارة وسفوهن والفطيرة وفليفل وأطراف البارة وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما حلقت طائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة.