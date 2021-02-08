اشتباكات متجددة بين الفصائل الموالية لأنقرة والقوات الكردية شمال شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، اشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على محور حزوان والدغلباش بريف مدينة الباب الغربي، شرقي حلب، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، كما قصفت القوات التركية مواقع للقوات الكردية في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

ونشر المرصد السوري مساء أمس، أن القوات التركية بعدة قذائف محور قرية البوغاز الخاضع لنفوذ “قسد” غربي منبج في ريف حلب الشرقي، كما قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة جب الدم بالأسلحة الثقيلة، قرية كور هيوك الواقعة في الريف الشرقي لمدينة الباب شرقي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد في 1 فبراير/شباط، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها والمتمركزة في منطقة السكرية بريف حلب الشرقي، استهدف قرية الحوتة الخاضعة لسيطرة قوات جبهة الأكراد، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.