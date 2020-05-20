اشتباكات متجددة بين الفصائل وقوات النظام في سهل الغاب والأخيرة تواصل قصفها على ريف إدلب الجنوبي

اشتباكات متجددة بين الفصائل وقوات النظام في سهل الغاب والأخيرة تواصل قصفها على ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، تجدد الاشتباكات على محور العنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة، بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، ترافقت مع استهدافات متبادلة، كما قصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي.

وشهدت أجواء جبل الزاوية وسراقب تحليقاً مكثفاً لطائرات استطلاع روسية خلال الساعات الفائتة، يأتي ذلك مع دخول وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ76

وكان المرصد السوري قد وثق أمس، مقتل 3 عناصر في قوات النظام وإصابة 5 آخرين جراء استهدافهم بصاروخ موجه من قبل عناصر هيئة تحرير الشام على محور كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.