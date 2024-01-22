اشتباكات مسلحة بدير الزور.. الشرطة العسكرية تعتقل عناصر من أسود الشرقية بتهمة سرقة منازل المدنيين

محافظة دير الزور: اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين عناصر من الشرطة العسكرية من جهة، وآخرون من ميليشيا ” أسود الشرقية” من جهة أخرى، إثر هجوم الأخيرة على دورية للشرطة لتحرير عدد من عناصر ميليشيا “أسود الشرقية” الذين قبض عليهم بتهمة سرقة ونهب منازل المدنيين وسط مدينة دير الزور، وسط معلومات عن وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام لمكان الاشتباك.

ووفقاً للمعلومات فقد تزايدت حالات السرقة ومداهمة منازل المدنيين في مدينة دير الزور ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الموالية لها.

وأشار المرصد السوري في 19 من كانون الثاني الجاري، إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين عناصر من الدفاع الوطني من جهة، وميليشيا أسود الشرقية من جهة أخرى، في حي الجورة بدير الزور، نتيجة خلاف بينهما على عائدات تجارة المخدرات.

واستخدم خلال الاشتباكات الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وساد الخوف والذعر بين سكان الحي، بسبب الرصاص العشوائي.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة عنصر من ميليشا أسود الشرقية، فيما شهد الحي استنفارا أمنيا لقوات النظام ومحاولة منه لفض الاشتباك بين الطرفين.