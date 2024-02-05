اشتباكات مسلحة بين قوات تحرير عفرين وفصائل “الجيش الوطني” على محور بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: اندلعت اشتباكات متقطعة بالأسلحة الثقيلة، بعد منتصف ليل الأحد- الاثنين، بين قوات تحرير عفرين من جهة، و فصيلي “فرقة الحمزة” وفرقة “السلطان سليمان شاه” التابعين للجيش الوطني الموالي لتركيا، من جهة أخرى، على محور قرية أناب التابعة لناحية شران بريف عفرين شمالي حلب، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام، دون معلومات عن سقوط خسائر بشرية بين الطرفين.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس، إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي الشيخ عيسى وحربل بريف حلب الشمالي وبيته بناحية شيراوا بريف عفرين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي.