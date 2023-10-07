اشتباكات مسلحة بين مجلس منبج العسكري والفصائل الموالية لتركيا.. وقصف متبادل بين قسد والقوات التركية بريفي حلب والرقة

محافظة حلب: اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات مجلس منبج العسكري من طرف والفصائل الموالية لتركيا من طرف آخر على محور جبل الصياد بريف منبج شرقي حلب، تزامنا مع قصف القوات التركية بقذائف المدفعية الثقيلة قرية قرموغ شرقي مدينة عين العرب (كوباني).

وفي المقابل قصفت قوات سوريا الديمقراطية براجمات الصواريخ قاعدة عسكرية تركية في قرية معلق بريف عين عيسى شمالي الرقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم استشهاد امرأة، وإصابة زوجها بجروح مع اثنين من أطفالهما، نتيجة، تعرض منزلهم، في قرية الخالدية بريف عين عيسى، للقصف المدفعي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، ضمن منطقة “نبع السلام”.