اشتباكات مسلحة بين مجموعتين وسط مدينة الباب ضمن مناطق عمليات “درع الفرات”

محافظة حلب: اندلع شجار بين مواطنين، في شارع زمزم وسط مدينة الباب ضمن منطقة عمليات ” درع الفرات” بريف حلب، في حين تطور لاشتباكات مسلحة، بين مواطنين ينحدرون من مدينة تادف من جهة، وآخرين من ” آل المعراوي”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في 3 شباط الجاري، إلى أن شابا فارق حياته متأثراً بجراحه ينتمي لعشيرة “المجادلة” في شجار مع أفراد عائلة “آل دنون” تطورت إلى اقتتال مسلح، وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ” درع الفرات”.