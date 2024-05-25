اشتباكات وإطلاق رصاص متبادل في مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي

محافظة حلب: دارت اشتباكات مسلحة بين أبناء عشيرة “الجحيشات” من جهة، وأبناء مدينة السفيرة من جهة أخرى في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، ضمن منطقة “درع الفرات”، على خلفية قيام مجموعة من أبناء عشيرة “الجحيشات” بالاعتداء على شاب من مهجري مدينة السفيرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة، وسط حالة من التوتر والفوضى العارمة التي سادت المنطقة ومناشدات أهلية للعقلاء ووجهاء العشائر لفض النزاع بين الطرفين.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بـ”درع الفرات”.

وأشار المرصد السوري في17 أيار الجاري، إلى أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة دارت بين شبان من عائلة “آل نجار” وشبان من عائلة “آل واكي” نتيجة خلافات قديمة بين الطرفين قرب الجامع الكبير في مدينة الباب شرق حلب، ضمن منطقة “درع الفرات”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة، وسط حالة من التوتر والفوضى العارمة التي سادت المنطقة.