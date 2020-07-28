اشتباكات واستهدافات متبادلة بين “مجلس الباب العسكري” والفصائل الموالية لأنقرة بريف حلب الشمالي الشرقي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، اشتباكات على محور الدغلباش بريف مدينة الباب الغربي شمال شرق حلب، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، وقوات “مجلس الباب العسكري” من جهة أخرى، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة بين الطرفين، دون معلومات عن خسائر بشرية

وكان المرصد السوري رصد في الـ 15 من الشهر الفائت، اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، و”مجلس الباب العسكري” العامل ضمن قسد من جهة أخرى، وذلك على محور حزوان بريف مدينة الباب الغربي شمال شرق حلب، ترافقت مع استهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية.