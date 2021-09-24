اشتباكات وقصف متبادل بين القوات الكردية و “الجيش الوطني” على محور قرية حربل بريف حلب الشمالي

اشتباكات وقصف متبادل بين القوات الكردية و “الجيش الوطني” على محور قرية حربل بريف حلب الشمالي

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بين”القوات الكردية” من جهة، و “الجيش الوطني” الموالي لتركيا من جهة أخرى، على محور قرية “حربل” بريف حلب الشمالي.

كما رصد المرصد السوري اندلاع اشتباكات ليل الخميس – الجمعة بين القوات الكردية والجيش الوطني على محور قرية” حربل” بالتزامن مع قصف تركي بالمدفعية الثقيلة على قرية الشيخ عيسى بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية.