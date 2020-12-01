اشتباكات وقصف متبادل بين قوات النظام والفصائل على محاور في ريفي حلب وإدلب

شهد محور الفوج 46 بريف حلب الغربي فجر اليوم الثلاثاء، اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل العاملة هناك من جانب آخر، فيما تبادل الطرفين القصف الصاروخي على محور الصالحية بريف سراقب شرقي إدلب، على صعيد متصل رصد المرصد السوري تجدد القصف البري من قبل قوات النظام، على أماكن في كنصفرة والحلوبة والفطيرة وفليفل وبينين والرويحة بريف إدلب الجنوبي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل على مواقع لقوات النظام في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، كما استهدفت الفصائل بالقناصات مواقع لقوات النظام في محور خربة حاس غرب معرة النعمان ضمن ريف إدلب الجنوبي، وسط معلومات عن مقتل عنصر على الأقل، في حين جددت قوات النظام قصفها البري على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية جنوبي إدلب.