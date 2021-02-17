“اطردوا إيران”.. عبارات جدارية على مبنى حكومي وسط مناطق نفوذ الإيرانيين في ريف دير الزور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبارات جدارية مناوئة للتواجد الإيراني، خطها مجهولون على جدران مبنى مستودعات الكهرباء بمدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث كتب “اطردوا إيران” و “الإيرانيون قتلة لا مدافعين”.

ويأتي ذلك، في ظل النشاطات الثقافية ذات الطابع “الشيعي” التي تدفع أبناء المنطقة للتشيع والانخراط في ميليشياتها العسكرية.

وتواصل إيران عمليات التجنيد لصالحها بشكل كبير ضمن المنطقة الممتدة من الميادين حتى البوكمال بريف دير الزور الشرقي، والتي تقع تحت سيطرة النفوذ الإيراني بشكل كامل، من جانبها تسعى روسيا لتحجيم الدور الإيراني هناك بطرق مباشرة وغير مباشرة، حيث تقوم بحملات أمنية مستمرة برفقة مليشيات موالية لها وللنظام السوري وزيارات دورية إلى مناطق النفوذ الإيراني، فضلاً عن الإطلاع الروسي المسبق بالضربات الإسرائيلية التي تستهدف الإيرانيين غربي الفرات.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تعداد المتطوعين في صفوف الإيرانيين والمليشيات الموالية بلغ نحو 8 آلاف من الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخراً بعد عمليات “التشيُّع”، وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور، إذ تعمد المليشيات الإيرانية لتكثيف عمليات التجنيد هذه في استغلال كامل منها لانشغال الروس في الاتفاقات مع “الضامن” التركي بالشمال السوري.