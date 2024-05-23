اعتبرها من أنواع “الصدقة”.. المركز الثقافي الإيراني يوزع سلال غذائية وأموال على دورة الخياطة النسائية

محافظة دير الزور: وزع المركز الثقافي الإيراني بدير الزور عددا من السلال الغذائية للخاضعات لدورة الخياطة النسائية كنوع من أنواع “الصدقة” “على روح الرئيس الإيراني ومرافقيه” الذين قضوا في حادث الطائرة، وتضمنت السلال مواد غذائية ومبلغ مالي قدره 100 ألف ليرة سورية لأكثر من 20 متدربة.

وأشار المرصد السوري في 14 أيار الجاري، إلى أن المركز الثقافي الإيراني، وزع مبالغ مالية من “باب التكريم والتحفيز” بحضور “الحاج عسكر والحاج موسى”، على أكثر من 20 طفل وطفلة بعد الانتهاء من دورة تعلم “اللغة الفارسية” التي روّج لها المركز الثقافي قبل أشهر، وبحضور أهالي الطلاب.