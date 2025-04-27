اعتصام أمام مبنى اليونيسف في القامشلي.. مطالبات بالسماح لطلاب الشهادتين بتقديم الامتحانات في الحسكة

محافظة الحسكة: اعتصم العشرات من أولياء أمور طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، اليوم الأحد، أمام مقر منظمة اليونيسف في مدينة القامشلي، احتجاجاً على استمرار حرمان أبنائهم من حقهم في تقديم الامتحانات بمحافظة الحسكة.

وطالب المعتصمون وزارة التربية في الحكومة السورية وهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية، بالسماح لطلابهم بتقديم الامتحانات في الحسكة أسوة بباقي المحافظات السورية، مؤكدين أن أبناءهم يواجهون خطر ضياع مستقبلهم التعليمي بسبب هذه الإجراءات.

كما دعا أولياء الأمور إلى تمديد فترة التسجيل للامتحانات، لمنح الطلاب فرصة استكمال أوراقهم وتثبيت تسجيلهم، معتبرين أن تأخير الحلول سيؤدي إلى مزيد من الضغوط النفسية والخسائر التعليمية لأبنائهم.

رفع المشاركون في الاعتصام لافتات تطالب بحق التعليم، مشددين على أن مستقبل جيل كامل بات مهددًا إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم بشكل عاجل.