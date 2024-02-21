اعتقال 5 مواطنين على يد الشرطة والاستخبارات التركية وفصيل “الجبهة الشامية” في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: أقدم عناصر دورية مشتركة بين الاستخبارات التركية والشرطة المدنية خلال الأيام القليلة الفائتة على اعتقال مواطنين اثنين من أهالي قرية كوليان فوقاني بناحية راجو بريف عفرين، بتهمة الخروج في نوبات حراسة إبان سيطرة الإدارة الذاتية على مدينة عفرين شمالي حلب.

وعلى صعيد متصل، أقدم عناصر حاجز يتبع للشرطة العسكرية على مدخل مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي على اعتقال شابين اثنين من أهالي مدينة الباب وذلك في أثناء توجههم من مدينة الباب باتجاه مدينة اعزاز، دون معرفة التهم الموجهة إليهما.

كما أقدم عناصر فصيل من الجبهة الشامية على اختطاف شاب بعد ترحيله من قبل السلطات التركية عبر معبر باب السلامة الحدودي بين سوريا وتركيا، دون معرفة مصيره حتى اللحظة.

وفي 18 شباط الجاري، اختطف عناصر فصيل أحرار الشرقية مواطنا من أهالي ناحية جنديرس بريف عفرين شمال غربي حلب، بعد عودته إلى قريته قادماً من محافظة حلب، واتهم بالتعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، وذلك بغية تحصيل فدية مالية منه.

كما اعتقل عناصر دورية يتبعون للأمن السياسي خلال الأيام القليلة الفائتة مواطنا من قرية خلنيرة بريف عفرين بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة وذلك بغية تحصيل فدية مالية منه، بعد عودته إلى مسقط رأسه قادماً من محافظة حلب.