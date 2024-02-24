اعتقال مواطن على يد الاستخبارات التركية.. والشرطة العسكرية تطلق سراح ثلاثة أشخاص مقابل فدى مالية 

محافظة حلب: اعتقل عناصر دورية مشتركة لكل من الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية، مواطن من أهالي قرية بليلكا التابعة لناحية راجو بريف عفرين شمال غربي حلب، بتاريخ 21 شباط الجاري، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، وذلك بغية تحصيل فدية مالية منه.

على صعيد متصل، أفرجت الشرطة العسكرية والأمن السياسي عن ثلاثة مواطنين بينهم امرأة لقاء فدية مالية مقدارها ما بين 700 إلى 800 دولار أميركي، كانوا قد اعتقلوا في أوقات مختلفة، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، اثنين منهم من قرية كوليان فوقاني والآخر من قرية خلنيرة بريف عفرين.

وكان المرصد السوري قد رصد في 21 من شباط الجاري إقدام عناصر دورية مشتركة بين الاستخبارات التركية والشرطة المدنية خلال الأيام القليلة الفائتة على اعتقال مواطنين اثنين من أهالي قرية كوليان فوقاني بناحية راجو بريف عفرين، بتهمة الخروج في نوبات حراسة إبان سيطرة الإدارة الذاتية على مدينة عفرين شمالي حلب.