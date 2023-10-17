اعتقال 3 أشخاص بينهم سيدة والإفراج عن أخر مقابل فدية مالية من قبل الأجهزة المرتبطة بأنقرة في عفرين وريفها

اعتقال 3 أشخاص بينهم سيدة والإفراج عن أخر مقابل فدية مالية من قبل الأجهزة المرتبطة بأنقرة في عفرين وريفها

محافظة حلب: اعتقلت الشرطة المدنية قبل أيام سيدة تبلغ من العمر 32 عاماً، بعد مداهمة منزلها في قرية شيخوتكا التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين، بتهمة العمل ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية سابقا، حيث جرى اقتيادها إلى أحد المراكز الأمنية التابعة للشرطة، دون معرفة مصيرها حتى اللحظة.

كما اعتقل عناصر الشرطة المدنية مواطنا أخر يبلغ من العمر 45 عاماً، في قرية بعدنلي التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، بهدف الضغط على نجله الملاحق من قبل عناصر الشرطة لتسليم نفسه، بينما لايزال مصيره مجهولاً حتى اللحظة.

وتعرض أيضاً مواطن في العقد الثالث من العمر من أهالي قرية قره كول التابعة لناحية بلبل، لاعتقال من قبل عناصر دورية مشتركة بين الاستخبارات التركية والشرطة المدنية، حيث جرى مداهمة منزله في حي الأشرفية في عفرين، وبث الرعب بين نفوس أفراد عائلته، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة بتهمة الخروج في نوبات حراسة المنطقة خلال حكم الإدارة الذاتية سابقاً، بينما لا يزال مصيره مجهولاً.

بينما أفرج عناصر حاجز تابعة للأمن السياسي مواطن في العقد الرابع من العمر، مقابل فدية مالية، حيث اعتقل بشكل تعسفي، ولأسباب مجهولة، أثناء عودته إلى منزله في قرية كرزيلية بريف عفرين، قادما من أحد معاصر الزيتون في القرية.

يأتي ذلك، في ظل استمرار حملة اعتقالات ضد المدنيين من قبل الفصائل الموالية لأنقرة في عفرين وريفها، على خليفة غياب المحاسبة والقانون.