اعتقال مواطنين اثنين من أهالي عفرين ضمن مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: أقدم عناصر دورية تابعة للشرطة العسكرية في مدينة إعزاز ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشمالي، على اعتقال مواطن من أهالي عفرين، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” سابقاً، وذلك عقب عودته إلى مسقط رأسه قادماً من مدينة حلب.

كما أقدمت دورية مشتركة بين الاستخبارات التركية والشرطة المدنية على اعتقال مواطن من أهالي ناحية جنديرس بريف عفرين شمال غربي حلب، دون معرفة التهم الموجهة إليه.

وفي 6 شباط الجاري، اعتقل عناصر فرقة “السلطان سليمان شاه” المعروف بـ “العمشات” فتاتين شقيقتين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد عودتهما إلى مسقط رأسهما في قرية قرزيحل التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين، قادما من مناطق النزوح في ريف حلب الشمالي، حيث جرى اعتقالهما دون معرفة التهم الموجهة إليهما، بينما لا يزال مصيرهما مجهولاً بعد تسليمهما للاستخبارات التركية في مدينة عفرين.