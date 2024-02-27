اغتيال ضابط من قوات النظام متهم من قبل إسرائيل بقصف الجولان السوري المحتل

اغتيال ضابط من قوات النظام متهم من قبل إسرائيل بقصف الجولان السوري المحتل

محافظة القنيطرة: اغتيل ضابط برتبة عقيد وأصيب ضابط آخر جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهما على طريق الناصرية – غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل، ويتبع الضابطان لإحدى الكتائب في اللواء 112 الذي تتهمه إسرائيل بإطلاق صواريخ على الجولان السوري المحتل.

يشار بأنه في 12 تشرين الثاني، من العام الفائت 2023، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على اللواء 112 ميكا الواقع بمحيط نوى في ريف درعا الغربي.