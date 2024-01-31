اغتيال متزعم مجموعة مسلحة تابعة لكتائب البعث في ريف دمشق

محافظة ريف دمشق: قتل متزعم مجموعة مسلحة تابعة لكتائب البعث الرديفة لقوات النظام والمقربة من “حزب الله” اللبناني، في عملية اغتيال نفذها مسلحين مجهولين، اليوم، حيث جرى استهدافه بالرصاص أمام منزله في شارع النهر بمدينة النبك بريف دمشق.

ويأتي ذلك استمرارا للانفلات الأمني المستشري ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

وأشار المرصد السوري في 19 كانون الثاني الجاري إلى أن عنصرا من كتائب البعث فارق حياته، متأثرا بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 17 كانون الثاني الجاري، في عملية محاولة اغتيال طالت 3 عناصر من قبل مسلحين مجهولين، على طريق يبرود- رأس العين بريف دمشق.

وفي 17 كانون الثاني، أصيب 3 عناصر من كتائب البعث بجروح بليغة إثر استهدافهم بالرصاص المباشر من قبل مجهولين، وذلك على طريق يبرود – رأس العين، تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.