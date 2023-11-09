اغتيال أحد أكبر تجار المخدرات أمام منزله بريف دمشق وعناصر شعبة المخابرات العسكرية وأمن الدولة يستنفرون بالمنطقة

محافظة ريف دمشق: قتل متعاون مع شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام، والذي يعتبر من أكبر تجار المخدرات ومروجيها في المنطقة، في عملية اغتيال طالته أمام منزله اليوم، من قبل مسلحين مجهولين، في مدينة يبرود بريف دمشق، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وينحدر القتيل من قرية بخعة بريف دمشق، ويتهمه الأهالي بتسلم عدد من شبان من أهالي مدينة يبرود وقرية بخعة للجهات الأمنية التابعة لقوات النظام، بتقارير كيدية.

وعقب اغتياله، استنفرت عناصر شعبة المخابرات العسكرية وأمن الدولة في المدينة، مع استقدام تعزيزات عسكرية لكتيبة الهجانة، وسط إغلاق مداخل ومخارج المدينة، لبدء بعملية تمشيط الطريق الواصل بين بلد رأس العين وبخعة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 6 تشرين الثاني الجاري، اغتيال مسلحين مجهولين بالرصاص المباشر، ضابط صف ينحدر من بلدة التواني في منطقة القلمون بريف دمشق، ويعمل في قسم الشرطة في بلدة رنكوس بريف دمشق، على الطريق الواصل بين بلدة حلا وبلدة التواني، في حين فتحت السلطات المحلية تحقيقا بالحادثة.