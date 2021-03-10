اغتيال أحد عناصر “التسويات” وطفله في الريف الشرقي لمحافظة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: شهدت محافظة في الجنوب السوري، صباح اليوم الأربعاء، عملية اغتيال جديدة طالت عنصر سابق في فصائل المعارضة وطفله البالغ من العمر 15 عامًا، حيث جرى استهدافهما من قِبل مسلحين مجهولين بعدة رصاصات في بلدة أم ولد شرقي درعا، ليفارقا الحياة على الفور، وسط اتهامات من الأهالي لمجموعات تابعة للأمن العسكري بوقوفهم خلف عملية الاغتيال، والجدير ذكره أن العنصر الذي تعرض لعملية اغتيال برفقة نجله، لم ينخرط ضمن صفوف قوات النظام بعد خضوعه لعملية “التسوية”

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 954 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 619، وهم: 176 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و17 طفل، إضافة إلى 278 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و116 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 26 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.